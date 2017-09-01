Оппозиционные партии выражают готовность к встрече по конституционным реформам

01.09.2017 15:54 Оппозиционные партии, входящие в интерпартийную группу, обратятся к Венецианской комиссии с письмом



Сегодня оппозиционные партии, входящие в интерпартийную группу, обратятся к Венецианской комиссии с письмом. Они выражают готовность принять участие во встрече, запланированной на 6 сентября.



По их мнению, эту встречу необходимо провести, даже если правящая команда откажется от поездки. Это еще раз покажет позицию, и отношение власти.



"Разговор идет с одной стороны о нашей готовности принять участие в переговорах 6 сентября, которые намечаются между правительством и оппозицией под наблюдением Венецианской комиссии, и кроме того, будет уведомление, когда приедем, и кто приедет. Мы постараемся перед Венецианской комиссией, и под их наблюдением провести дискуссию/диалог с властями, чтобы вывести этот процесс из тупика, и с другой стороны, чтобы получить гораздо более улучшенную конституцию" – заявил лидер "Новых правых" Мамука Кацитадзе.



По словам членов интерпартийной группы, важно, чтобы Венецианская комиссия знала, что оппозиция готова к диалогу, и что правящая команда привела консультации по конституционным поправкам к тупику, и сорвала переговоры.



Следует отметить, что на фоне готовности оппозиции к встрече при модерации Венецианской комиссии, власть обвинили оппозицию в неконструктивности и заявила, что примет конституционные поправки на осенней сессии. Несмотря на то, что представители власти неоднократно делали вид, что готовы к консенсусу, к которому призывает Венецианская комиссия, они не предприняли ни одного реального шага в этом направлении, занимаясь лишь призывами к оппозиции разделить их позицию. Главными вопросами, вызвавшими противостояние власти с оппозицией, является переход на полностью пропорциональную систему выборов и выборы президента прямым всеобщим голосованием.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

