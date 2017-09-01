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IDFI заявляет о необходимости новых регуляций в сфере свободы выражения в интернете
01.09.2017 16:56
Неправительственная организация IDFI сделала заявление о необходимости новых регуляций в сфере свободы выражения в интернете.
По мнению представителей организации, важно по закону уточнить, в каком случае следует стереть и заблокировать видео-аудио материал в интернет пространстве, что в настоящее время не дифференцировано.
Сегодня НПО отправит разработанный законопроект Национальной комиссии коммуникаций.
По заявлению IDFI, действующее законодательство не соответствует ни внутренним, ни международным правовым стандартам, и оно часто ограничивает свободу выражения.
"По нашему исследованию выявилось, что это постановление не отвечает определенным международным и внутри правовым конституционным стандартам. Именно исходя из этого, мы предлагаем обновленные стандарты, и основания, в каких случаях действительно можно ограничить свободу выражения с соблюдением соответствующих процедурных гарантий"- заявил Георгий Берая.
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