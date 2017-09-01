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Секретарь Венецианской комиссии сожалеет, что не удалось достичь консенсуса по конституционно реформе в Грузии
01.09.2017 18:09
«Сожалеем, что в рамках переговоров было невозможно найти достаточную базу для достижения консенсуса» - заявил агентству "Интерпрессньюс" секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.
По его же мнению, виноватой в сложившейся обстановке является не только одна политическая сторона.
"Думаю, обе стороны хотят достичь консенсуса, но только на своих условиях. Не думаю, что мы можем вывести виновной только одну сторону"- отметил Томас Маркерт.
Секретарь Венецианской комиссии также отозвался на заявление оппозиции о том, что правящая команда наряду с грузинской общественностью обманула и Венецианскую комиссию.
"Я бы не сказал, что мы обмануты. Мы были удивлены, когда вторым слушанием были внесены поправки в избирательную систему. Был неприятный сюрприз, когда текст так изменили"- заявил Томас Маркерт.
По его же словам, сложилась не идеальная ситуация.
"Сложившаяся ситуация не идеальная, но с другой стороны, если сравнить с другими странами региона, никто не может сказать, что Грузия хуже, чем другие страны региона"- отметил Маркерт.
Томас Маркерт также подчеркнул, что до принятия конституционных поправок третьим слушанием в текст войдут определенные изменения.
"Думаю, в текст конституционной реформы войдут определенные поправки по сравнению с тем, что было во время второго слушания"- добавил он.
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