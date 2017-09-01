Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Секретарь Венецианской комиссии сожалеет, что не удалось достичь консенсуса по конституционно реформе в Грузии


01.09.2017   18:09
«Сожалеем, что в рамках переговоров было невозможно найти достаточную базу для достижения консенсуса» - заявил агентству "Интерпрессньюс" секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

По его же мнению, виноватой в сложившейся обстановке является не только одна политическая сторона.

"Думаю, обе стороны хотят достичь консенсуса, но только на своих условиях. Не думаю, что мы можем вывести виновной только одну сторону"- отметил Томас Маркерт.

Секретарь Венецианской комиссии также отозвался на заявление оппозиции о том, что правящая команда наряду с грузинской общественностью обманула и Венецианскую комиссию.

"Я бы не сказал, что мы обмануты. Мы были удивлены, когда вторым слушанием были внесены поправки в избирательную систему. Был неприятный сюрприз, когда текст так изменили"- заявил Томас Маркерт.

По его же словам, сложилась не идеальная ситуация.

"Сложившаяся ситуация не идеальная, но с другой стороны, если сравнить с другими странами региона, никто не может сказать, что Грузия хуже, чем другие страны региона"- отметил Маркерт.

Томас Маркерт также подчеркнул, что до принятия конституционных поправок третьим слушанием в текст войдут определенные изменения.

"Думаю, в текст конституционной реформы войдут определенные поправки по сравнению с тем, что было во время второго слушания"- добавил он.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна