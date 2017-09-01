Секретарь Венецианской комиссии сожалеет, что не удалось достичь консенсуса по конституционно реформе в Грузии

01.09.2017 18:09 «Сожалеем, что в рамках переговоров было невозможно найти достаточную базу для достижения консенсуса» - заявил агентству "Интерпрессньюс" секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.



По его же мнению, виноватой в сложившейся обстановке является не только одна политическая сторона.



"Думаю, обе стороны хотят достичь консенсуса, но только на своих условиях. Не думаю, что мы можем вывести виновной только одну сторону"- отметил Томас Маркерт.



Секретарь Венецианской комиссии также отозвался на заявление оппозиции о том, что правящая команда наряду с грузинской общественностью обманула и Венецианскую комиссию.



"Я бы не сказал, что мы обмануты. Мы были удивлены, когда вторым слушанием были внесены поправки в избирательную систему. Был неприятный сюрприз, когда текст так изменили"- заявил Томас Маркерт.



По его же словам, сложилась не идеальная ситуация.



"Сложившаяся ситуация не идеальная, но с другой стороны, если сравнить с другими странами региона, никто не может сказать, что Грузия хуже, чем другие страны региона"- отметил Маркерт.



Томас Маркерт также подчеркнул, что до принятия конституционных поправок третьим слушанием в текст войдут определенные изменения.



"Думаю, в текст конституционной реформы войдут определенные поправки по сравнению с тем, что было во время второго слушания"- добавил он.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

