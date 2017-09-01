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Администрация президента призвала ГМ прекратить принятие конституционных поправок
01.09.2017 20:30
Призываем правящую политическую команду, незамедлительно прекратить процесс принятия конституции в парламенте Грузии, настроиться на консенсус и вернуться к переговорам, - заявил в связи с сегодняшним решением правящей команды руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.
«Еще в ноябре прошлого года мы говорили, что принятие конституции без консенсуса было невозможным, немыслимым и у такого типа конституции была бы проблема легитимации, соответственно, мы призываем правящую политическую команду, незамедлительно прекратить процесс в парламенте Грузии. Имеем в виду процесс принятия конституции, настроиться на консенсус и вернуться к переговорам. Еще раз повторю то, что говорили 9-10 месяцев назад, что без широкого консенсуса у конституции Грузии будет серьезная проблема легитимации», - заявил Абашишвили.
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