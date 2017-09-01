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Известен список кандидатов «Грузинской мечты» в мажоритарные депутаты в Тбилиси
01.09.2017 21:22
Известен список кандидатов «Грузинской мечты» в мажоритарные депутаты в Тбилиси. Список представил лидер партии, премьер-министр Георгий Квирикашвили.
В частности, в Мтацминдском районе кандидатом в мажоритарные депутаты будет Джаба Джишкариани; в Вакийском – Георгий Мусхелишвили и Георгий Бирбичадзе; в Сабурталинском - Автандил Цинцадзе, Давид Утмелидзе и Вахтанг Шакаришвили; в Крцанисском - Темур Горгадзе; в Исанском - Илья Джишкариани, Нино Лацабидзе и Леван Давиташвили; в Самгорском - Георгий Дохтуришвили, Георгий Ткемаладзе, Кетеван Мамулашвили и Реваз Сохадзе; в Надзаладевском - Тамар Талиашвили, Давид Челидзе, Михаил Амашукели и Александр Худжадзе; в Чугуретском - Рима Берадзе; в Дидубийском - Владимир Дзнеладзе и Тараш Шургая; в Глданском - Шалва Огбаидзе, Отар Григолия, Гулиа Гоциридзе и Кетеван Джохадзе.
Напомним, сегодня в центральном офисе «Грузинской мечты» состоялось заседание политсовета.
По информации партии, на встрече обсуждались организационные вопросы выборов в местное самоуправление и утвердили список мажоритарных депутатов в Тбилиси.
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