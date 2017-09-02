В Грузии могут усложнить получение гражданства

02.09.2017 10:11 Президент Георгий Маргвелашвили выступил за ужесточение процедуры предоставления грузинского гражданства.

Как пояснил глава президентской администрации Георгий Абашишвили, уже с сегодняшнего дня изменились подходы присвоения гражданства Грузии в виде исключения.



«На сегодняшний день, когда гражданство Грузии становится особенно востребованным, необходимо проявление большей осторожности, а также усовершенствование подходов в связи с присвоением гражданства, соответственно, по решению президента Грузии, с 1 сентября подходы присвоения гражданства в виде исключения еще больше совершенствуются», — сказал Абашишвили.



Он также сообщил, что, по заданию главы государства, администрация начинает вести консультации об изменении процедуры предоставления гражданства с Минюстом и Службой государственной безопасности.



«Президент считает важным вовлеченность членов общества в процесс присвоения гражданства», — отметил Абашишвили.



Согласно закону «О гражданстве», получить паспорт Грузии можно на основании филиации (по праву рождения) или путем натурализации. Последний вариант предусматривает присвоение гражданства указом президента страны. Существует четыре вида натурализации: присвоение гражданства обычным путем, присвоение гражданства упрощенным путем, присвоение гражданства в виде исключения, присвоение гражданства путем его восстановления.



Следует отметить, что с 28 марта граждане Грузии, которые являются обладателями грузинских биометрических паспортов, без виз могут посещать страны Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза, четыре страны-не члена Евросоюза, и четыре страны, которые собираются стать членами Шенгенского соглашения.



"Новости-Грузия"











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