Порошенко утверждает, что Саакашвили подал недостоверные данные

02.09.2017 10:27 По заявлению президента Украины Петра Порошенко, отношение к Михеилу Саакашвили будет таким же, как и к любому лицу, которое подало недостоверные данные. Об этом сообщает «Укринформ».



Это заявление первого лица Украины связано с заявлением бывшего губернатора Одессы, согласно которому, Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября.



«Вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы», - отметил Порошенко.



По словам президента, когда Государственная миграционная служба предоставила в комиссию по вопросам гражданства документы, которые показали, что при оформлении гражданства Саакашвили была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, он «должен был действовать в соответствии с законом и конституцией».



«Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (о лишении гражданства - ред.) так же, как и относительно других граждан», - отметил Порошенко.















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