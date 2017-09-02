В Киеве задержан брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили

02.09.2017 14:15 Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении, - написал на своей странице в «Фейсбук» экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



«...Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела», - отмечает Саакашвили.



По его словам, на пограничные пункты всей западной границы Украины прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам.



«Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе», - заключил Саакашвили.















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