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Миграционная служба Украины отпустила Давида Саакашвили


02.09.2017   15:50
Брата экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Давида отпустили из Перерского отделения миграционной службы, куда его доставили 2 сентября после задержания.

Об этом внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил возле Печерского райотдела ГМС в эфире "Руху нових сил".

Он отметил, что директор департамента миграционной службы, который в субботу не работает и в котором находится весь пакет документов по Давиду Саакашвили, находилась в отделении полиции, куда его доставили.

"На вопрос, является ли Давид задержанным, или он может уйти, или к нему применяют элементы принуждения, она (директор департамента миграционной службы) ответила "Нет", после чего Саакашвили встал и ушел", - сообщил Деревянко.

По его словам, в полиции брату Саакашвили хотели вручить "протокол об админнарушении, штраф и документ, что он должен покинуть территорию Украины в определенный период".

"Если этого не происходит, вступает в действие механизм принудительного выдворения", - отметил нардеп.

Также он заявил, что по словам представителей миграционной службы, Давида Саакашвили доставила к ним полиция, а ранее его приглашали посетить ГМС.

"Документов о том, что они его приглашали, они предоставить не смогли", - добавил депутат.

Он добавил, что к Печерскому райотделу полиции была вызвана оперативная группа полиции и сообщено о преступлении сотрудниками правоохранительных органов.

"Суть преступления - в незаконном задержании", - заявил Деревянко.

Также, по его словам, в понедельник представители Саакашвили, вероятно, обратятся в суд.

"Это (задержание) является фактом давления, агрессии и запугивания Саакашвили", - заявил Деревянко.

В свою очередь член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил, что Давид Саакашвили покинул Печерский райотдел ГМС, уехал домой и будет "продолжать жить и спокойно работать в Украине", пишет Интерфакс-Украина.

"Мы спросили: человек задержан или не задержан? Нам сказали - не задержан. Так почему тогда его силой привезли в отделение? Это называется задержание. Это называется незаконное задержание на языке Уголовного кодекса. Сейчас он уехал… и будет продолжать жить и спокойно работать в Украине", - заявил Сакварелидзе.

Также он сообщил, что протокол об административном задержании Давида Саакашвили отсутствует, а законные основания находиться в Украине у Саакашвили были.

Как известно, 2 сентября Михеил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида и доставили в Печерский райотдел ГМС.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Давида Саакашвили доставили в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

"Украинская правда"





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