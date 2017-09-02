Квирикашвили: Кутаиси вернет былое величие

02.09.2017 23:03 Кутаиси вернет былое величие, я вам обещаю это, - с такими словами обратился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили к собравшемуся в Кутаиси населению, представляя кандидатов в мэры в Имеретинском регионе.



По словам Квирикашвили, он верит, что быстрое развитие Кутаиси и все Имеретии внесет новую жизнь во всю западную Грузию.



«Кутаиси должен вернуть свое историческое значение и стать вторым величайшим центром. Результаты наших усилий – в первую очередь должны отразится на благополучии нашего народа. Только так возможно продвижение и развитие страны. Не могу не отметить беспрецедентного масштаба проект университетского городка. Как известно, проект осуществляется фондом «Карту» и его стоимость вместе с Тбилисским технологическим центром достигает одного миллиарда евро. Университетский город станет визитной карточкой во всем мире не только Кутаиси или Имеретии, а нашей страны и всего региона. У нашей страны есть здоровая амбиция быть экономическим центром региона. Центром же пространственного развития нашей страны будет именно Кутаиси, и Кутаиси вернет былое величие, я вам обещаю это, и это обещает «Грузинская мечта – демократическая Грузия», - заявил Квирикашвили.















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