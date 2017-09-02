Кахабер Цискаридзе зарегистрирован кандидатом в мэры Батуми

02.09.2017 23:09 Певец Кахабер Цискаридзе будет бороться за пост мэра Батуми от имени политического объединения «За единство и развитие Грузии».



Как заявила председатель батумского 79-го округа Циала Шавадзе, кандидатом в мэры Кахабер Цискаридзе был официально зарегистрирован два дня назад.



Певец Кахабер Цискаридзе сделал заявление о желании баллотироваться на пост мэра Батуми в качестве независимого кандидата 28 августа, однако это оказалось запоздавшим, так как соответствующую заявку в окружную избирательную комиссию нужно было внести до 25 августа. Кахабер Цискаридзе мог побороться на выборах за пост мэра лишь в случае его представления какой-либо политической партией или блоком.



Kahaberi (Кахабер Цискаридзе) – один из самых известных грузинских музыкантов, имя которого связано со многими успешными проектами, в том числе – и международными. Kahaberi & Khanums является новейшей находкой музыканта.



Уникальность творчества Кахабера заключается в необычном сочетании этнических мотивов и этно-электро-хаус музыки. Первый успех молодому музыканту принесла экспериментальная композиция Gandagana.















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