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Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами по вопросу реформирования ООН - Reuters


03.09.2017   11:17
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос, связанный с реформой ООН, сообщает Reuters со ссылкой на поступивший в его распоряжение проект декларации, передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" организации.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — говорится в проекте декларации.

Ранее сообщалось, что президент США намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Двенадцатого сентября в штаб-квартире организации Объединенных Наций откроется 72-ая Генеральная Ассамблея, а с 19 сентября начнутся обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.






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