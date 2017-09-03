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Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами по вопросу реформирования ООН - Reuters
03.09.2017 11:17
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос, связанный с реформой ООН, сообщает Reuters со ссылкой на поступивший в его распоряжение проект декларации, передает РИА Новости.
Агентство сообщает, что мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" организации.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — говорится в проекте декларации.
Ранее сообщалось, что президент США намерен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Двенадцатого сентября в штаб-квартире организации Объединенных Наций откроется 72-ая Генеральная Ассамблея, а с 19 сентября начнутся обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.
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