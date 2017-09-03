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Российские дипломаты в США освободили три здания


03.09.2017   16:46
Власти Соединённых Штатов установили контроль над тремя российскими дипломатическими объектами. Ранее было получено подтверждение, что российский персонал подчинился распоряжению администрации Дональда Трампа освободить эти объекты до исхода дня 2 сентября.

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США отверг утверждения МИД России о якобы угрозах с американской стороны "взломать входную дверь" в одно из зданий. Госдепартамент также не согласился с утверждением российской стороны, что ФБР "проводит обыски" внутри российских помещений. В Вашингтоне назвали такие утверждения "неправдой" и заявили, что официальные представители США вместе с сотрудниками посольства России провели осмотр в трёх зданиях.

"Эти осмотры проводились для обеспечения безопасности и охраны зданий и для подтверждения, что российское правительство освободило помещения". Такое заявление содержится в электронном письме, разосланном в субботу из Госдепартамента США в средства массовой информации.






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