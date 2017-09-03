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«Грузинская мечта» представила кандидатов в мэры в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети


03.09.2017   20:35
Премьер-министр, председатель партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили сегодня представил кандидатов в мэры в регионе Рача-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванети.

Кандидатом в мэры в Амбролаури будет Звиад Мхеидзе, в Они – Эмзар Сабанадзе, в Цагери – Автандил Угрехелидзе, в Лентехи – Бадри Липартелиани.

Глава правительства пожелал кандидатам успеха в дальнейшей деятельности.

Региональные встречи и представление кандидатов в мэры в рамках предвыборной кампании «Грузинская мечта» начала вчера. Встречи пройдут во всех регионах Грузии.






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