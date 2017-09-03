Квирикашвили: Стратегический план правительства предусматривает удвоение финансирования самоуправлений

03.09.2017 22:14 В течение последующих 10 лет финансирование местных самоуправлений удвоится, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в Амбролаури, где представил кандидатов в мэры от «Грузинской мечты» в регионе Рача-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванетии. По его словам, удвоение финансирования для самоуправлений предусмотрено стратегическим планом правительства.



«Согласно нашему стратегическому плану, в течение последующих 10 лет финансирование местных самоуправлений удвоится. Это, разумеется, приведет и к тому, что профессионалы высокого уровня вернутся в свой регион и будут работать на благо нашей страны и их собственного уголка. Для всего этого нужна наша сплоченность, объединение, чтобы совместными силами и усилиями, стоя вместе и любовью преодолеть проблемы, которые стоят перед нами. Стабильность, которую обеспечило наше правительство и та сбалансированная политика, которую мы проводим внутри и за пределами страны, очень важны для сохранения мира и продолжения той стратегической линии, которая подразумевает превращение в настоящего члена Европы. Для всего этого нам нужны квалифицированные местные власти, чтобы они держали руку на пульсе развития своего народа и принимали самые верные и оптимальные решения», - заявил Квирикашвили.















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