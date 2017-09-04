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Саакашвили отказался от помощи гражданина страны-агрессора


04.09.2017   10:48
Оставшийся без украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили отказался от помощи российского оппозиционера и политического эксперта Константина Борового в пересечении границы с Украиной. Об этом в Facebook сообщил Боровой.

"Саакашвили поблагодарил за желание помочь, но решил прорываться в Украину с гражданами Украины, депутатами и обычными гражданами. Присутствие гражданина России, страны-агрессора, может создать неприятный инцидент", – написал Боровой в сети Фейсбук.

Российский оппозиционер отметил, что будет болеть за Саакашвили 10 сентября.

26 июля, когда Саакашвили находился в США, Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не проинформировал, что на территории Грузии он заочно арестован.

16 августа политик заявил, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт "Краковец".

31 августа Боровой в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что намерен переходить польско-украинскую границу вместе с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.






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