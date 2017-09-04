В российском консульстве нет дыма без теории заговора

04.09.2017 12:03 "На фоне экстремальной жары в Сан-Франциско черный дым, валивший из трубы в пятницу, смотрелся необычно, не говоря уже о том, что он шел из российского консульства через день после того, как администрация Трампа распорядилась его закрыть", - пишет The New York Times.



"Соседи собрались на тротуарах, чтобы поглазеть на это; приехала пожарная охрана, чтобы разобраться с происходящим; местные чиновники в сфере охраны окружающей среды прислали инспектора. Поскольку это Калифорния, возникли опасения загрязнения", - отмечает автор статьи Томас Фуллер, напоминая, что из-за лесных пожаров в штате проводились мероприятия по поддержанию чистоты воздуха.



"Но в воздухе витала и более мрачная теория заговора - что русские сжигают документы накануне того, что официальный представитель МИДа в Москве назвала обыском в здании, намеченном на субботу американскими службами безопасности", - говорится в статье.



"Может, они сначала все разрезают на кусочки, а потом сжигают разрезанное, - сказала одна из женщин, наблюдавших за происходящим, представившаяся как Марион. - Мне все равно, что они делают, коль скоро огонь не появляется в окнах".



"Госдепартамент потребовал, чтобы Москва закрыла консульство в Сан-Франциско, в рамках очередного ответного шага из целого ряда мер, предпринятых с конца прошлого года, когда администрация Обамы изъяла два объекта российской дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде, чтобы наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в Америке 2016 года", - напоминает издание.



"Закрытие российской дипломатической миссии вблизи Силиконовой долины, в основном, считается наказанием за злонамеренные действия Москвы в киберпространстве", - отмечает автор.



Дайан Фу, давно проживающая в этом районе, назвала россиян хорошими соседями.



"Когда у нас в квартале были вечеринки под открытым небом, они всегда приходили со своими легендарными блинчиками и водкой, - сказала она. - Жаль, что они уезжают, но, по большому счету, я все понимаю".















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