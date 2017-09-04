Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Меркель: Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела


04.09.2017   12:58
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, передает ТАСС.
"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер". Она считает, что "Турция умопомрачительно удаляется от Европы".

"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала Меркель, комментируя перспективу развития отношений двух стран. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская национальная валюта возобновила падение
Вступило в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA
99,5% действующих в Грузии гостиниц находятся в частной собственности
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Дагестана поручил создать единый антитеррористический фронт республики
Военные учения Agile Spirit 2017 открылись в Грузии
В Дагестане прошел митинг «Я против террора!»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна