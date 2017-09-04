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Меркель: Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела
04.09.2017 12:58
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, передает ТАСС.
"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.
По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер". Она считает, что "Турция умопомрачительно удаляется от Европы".
"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала Меркель, комментируя перспективу развития отношений двух стран. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.
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