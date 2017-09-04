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Каладзе подозревает диверсию в участившихся в Грузии лесных пожарах


04.09.2017   13:26
«То, что произошло этим летом, не было ни в один год, если не считать сожженные леса во время войны, поэтому возникают подозрения, что, возможно, это результат диверсионных действий», - заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).
По его словам, остальное установят соответствующие службы.

«У нас большие потери, уничтожились большие массивы уникальных лесов. То, что произошло этим летом, думаю, не было ни в один год, если не считать сожженные леса во время войны 2008 года, поэтому действительно возникают подозрения, что, возможно, это результат диверсионных действий. Не знаю с чьей стороны, это установят соответствующие службы», - заявил Каладзе.

Что касается вопроса о том, можно ли было избежать этих тяжелых последствий, Каха Каладзе не уверен, что превенция всего этого была возможна.

«Мы не являемся страной-исключением, в которой происходят пожары. Если окинуть взглядом мир, стихийные явления происходят часто. Вспомним трагедию в Португалии, когда сильный пожар в лесу привел к жертвам. Однако подтверждаю, что в этом направлении нам немало нужно работать. Создавшее положение многое выявило, в частности, то, что на закупке техники и соответствующего оснащения мы не должны экономить», - отметил Каладзе.






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