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Аваков защищает «честь, достоинство и деловую репутацию» от Саакашвили


04.09.2017   15:51
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подали иск против бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Об этом говорится в расписании заседаний на сайте Судова влада.

Сообщается, что суть дела связана с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Помимо Главы МВД иск против Саакашвили подали также Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, а также народные депутаты Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.

«Ответчик: Саакашвили Михеил Николозович Председатель Одесской областной государственной администрации Украины, ответчик: ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1"», - говорится в расписании.

Согласно распорядку, заседания состоятся в Подольском и Шевченковском суде, Днепровском и Печерском суде Киева в сентябре, октябре и декабре 2017 года.

Так, заседание по иску главы ГФС Романа Насирова состоится в Шевченковском районном суде Киева, в 14:00 8 сентября.






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