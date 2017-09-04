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Аваков защищает «честь, достоинство и деловую репутацию» от Саакашвили
04.09.2017 15:51
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подали иск против бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Об этом говорится в расписании заседаний на сайте Судова влада.
Сообщается, что суть дела связана с защитой чести, достоинства и деловой репутации.
Помимо Главы МВД иск против Саакашвили подали также Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, а также народные депутаты Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.
«Ответчик: Саакашвили Михеил Николозович Председатель Одесской областной государственной администрации Украины, ответчик: ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1"», - говорится в расписании.
Согласно распорядку, заседания состоятся в Подольском и Шевченковском суде, Днепровском и Печерском суде Киева в сентябре, октябре и декабре 2017 года.
Так, заседание по иску главы ГФС Романа Насирова состоится в Шевченковском районном суде Киева, в 14:00 8 сентября.
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