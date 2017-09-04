Венецианская комиссия просит власти Грузии повременить с принятием конституционных поправок

04.09.2017 17:08 Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт призвал грузинские власти дождаться соображений Венеианской комиссии, которые будут опубликованы в октябре, и не спешить с принятием конституционных поправок в третьем чтении.



Как заявили представители парламентского большинства, принятие конституционных поправок "Мечты" планируется в конце сентября. Томас Маркерт выразил удивление той позицией правящей команды.



«Сказать правду, я немного удивлен, так как нам сказали, что на этой неделе пришлют просьбу о выражении нашего мнения по поводу проекта Конституции. Я действительно буду удивлен, если проект примут в сентябре.



Моим советом и призывом будет, чтобы в соответствии с нормальной процедурой, парламентское большинство дождалось соображений Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в октябре, и только потом приняло текст», - заявил Маркерт.



Сегодня один из лидеров правящей команды Георгий Кахиани заявил, что до конца сентября парламент примет конституционные изменения в третьем чтении и у Грузии будет новая Конституция, которая учредит полноценную конституционную систему. Вместе с тем, другой член большинства Ирина Пруидзе заявила, что диалог между оппозицией и большинством - это процесс, решаемый внутри страны, и в это Венецианская комиссия вмешаться не может.















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