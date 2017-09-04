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Правительство Украины делает все для того, чтобы я не вернулся в страну - Саакашвили
04.09.2017 17:40
Правительство Украины укрепило границу, привезли бронетехнику и приладили проволочные заграждения – это указывает на то, что они меня боятся, - заявил телеканалу «Рустави 2» экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
По словам Саакашвили, сейчас его цель вернуться в Украину и встать во главе свой политической силы.
«Правительство Украины делает все для того, чтобы я не вернулся в страну. Укрепили границу, привезли бронетехнику, приладили проволочные заграждения. Это беспрецедентное явление. Во времена Советского союза не было подобного, и это указывает на одно – они боятся меня. Не пустить меня им будет трудно, и это очень навредит им. Сейчас моей главной целью является возвращение, чтобы встать во главе движения и довести дело до конца», - заявил Саакашвили.
Экс-президент Грузии находится в Дании и заявляет, что там он проводит встречи с руководством Европейской народной партии».
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