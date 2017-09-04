Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Украины делает все для того, чтобы я не вернулся в страну - Саакашвили


04.09.2017   17:40
Правительство Украины укрепило границу, привезли бронетехнику и приладили проволочные заграждения – это указывает на то, что они меня боятся, - заявил телеканалу «Рустави 2» экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

По словам Саакашвили, сейчас его цель вернуться в Украину и встать во главе свой политической силы.

«Правительство Украины делает все для того, чтобы я не вернулся в страну. Укрепили границу, привезли бронетехнику, приладили проволочные заграждения. Это беспрецедентное явление. Во времена Советского союза не было подобного, и это указывает на одно – они боятся меня. Не пустить меня им будет трудно, и это очень навредит им. Сейчас моей главной целью является возвращение, чтобы встать во главе движения и довести дело до конца», - заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии находится в Дании и заявляет, что там он проводит встречи с руководством Европейской народной партии».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе больше всего визитеров в Грузию приехало из Армении
В августе Грузию посетили более миллиона иностранных туристов
Грузинская национальная валюта возобновила падение
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Дагестана поручил создать единый антитеррористический фронт республики
Военные учения Agile Spirit 2017 открылись в Грузии
В Дагестане прошел митинг «Я против террора!»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна