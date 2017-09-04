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С завтрашнего дня парламент Грузии возобновит работу в формате осенней сессии
04.09.2017 18:51
Парламент Грузии с завтрашнего дня возобновит работу в формате осенней сессии. Согласно регламенту, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября. Сессия, как запланировано, откроется заседанием бюро. Кроме того, на текущей неделе пройдет и первое пленарное заседание осенней сессии.
Вместе с тем, парламент в течение 1-го месяца до выборов самоуправления пленарных заседаний, предположительно, проводить не будет, так как с учетом регламента, в год выборов парламента, президента или органов местного самоуправления, в течение 1-го месяца до выборов, как правило, пленарные заседания парламента не проводятся.
Главная тема осенней сессии – намеченные в Конституции Грузии изменения, голосование по которым должно пройти в третьем чтении. По предварительной информации, конституционные изменения будут утверждены в конце сентября.
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