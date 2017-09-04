Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С завтрашнего дня парламент Грузии возобновит работу в формате осенней сессии


04.09.2017   18:51
Парламент Грузии с завтрашнего дня возобновит работу в формате осенней сессии. Согласно регламенту, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября. Сессия, как запланировано, откроется заседанием бюро. Кроме того, на текущей неделе пройдет и первое пленарное заседание осенней сессии.

Вместе с тем, парламент в течение 1-го месяца до выборов самоуправления пленарных заседаний, предположительно, проводить не будет, так как с учетом регламента, в год выборов парламента, президента или органов местного самоуправления, в течение 1-го месяца до выборов, как правило, пленарные заседания парламента не проводятся.

Главная тема осенней сессии – намеченные в Конституции Грузии изменения, голосование по которым должно пройти в третьем чтении. По предварительной информации, конституционные изменения будут утверждены в конце сентября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе больше всего визитеров в Грузию приехало из Армении
В августе Грузию посетили более миллиона иностранных туристов
Грузинская национальная валюта возобновила падение
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Дагестана поручил создать единый антитеррористический фронт республики
Военные учения Agile Spirit 2017 открылись в Грузии
В Дагестане прошел митинг «Я против террора!»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна