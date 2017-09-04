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Президент Грузии покорил безымянную вершину и присвоил ей имя Конституции Грузии


04.09.2017   18:59
Президент Георгий Маргвелашвили совершил восхождение на безымянную вершину у горнолыжного курорта Гудаури и присвоил ей имя Конституции Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Высота пика, который покорил Маргвелашвили, составляет 3 тысячи 170 метров. Мероприятие было проведено в рамках кампании «Конституция принадлежит всем». Планировалось, что президент присвоит пику имя 24 августа — в День Конституции Грузии, однако из-за пожара в Боржоми-Харагаульском лесу, праздничные мероприятия и другие активности были отменены.

«Мы хотели связать название вершины с чем-то очень важным для нас — с Конституцией Грузии, которая должна быть оружием для всех, настольной книгой каждого. Именно поэтому была выбрана не особо сложная вершина, а простая, которая обладает своей удивительной красотой, оттуда видно ледник и в целом — необыкновенная панорама. Мы назовем вершину именем Конституции Грузии, и я надеюсь, что многие альпинисты, туристы и спортивные люди, у которых будет горный проводник, придут сюда», — сказал президент.

Президента Грузии в экспедиции сопровождали 79-летний тренер по альпинизму Лев Саркисов, глава администрации Георгий Абашишвили, секретарь Совбеза Давид Раквиашвили и международный секретарь Тенгиз Пхаладзе.

Лев Саркисов Саркисов вырастил немало альпинистов в Грузии. Он был тренером секретаря Совбеза Давида Раквиашвили, а также самого президента Грузии, который в молодости увлекались альпинизмом.

Конституция Грузии была принята 24 августа 1995 года. В Конституции Грузии 109 статей, которые менялись 33 раза. Наиболее значительные изменения в Конституцию Грузии были внесены при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили — 25 раз.

"Новости-Грузия"





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