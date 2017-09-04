Шергелашвили: «Каладзе готовится к использованию силовых структур на выборах»

04.09.2017 20:02 «В отличие от других кандидатов у меня и моей профессиональной команды есть конкретные взгляды на то, как справиться с тремя основными проблемами столицы - катастрофической экологией, перегруженным транспортным движением и хаотичным строительством. Со взглядами «Движения строительства» мы ознакомим избирателей в сентябре. На мой взгляд, нужно принимать непопулярные меры, в том числе вводить ограничения как в строительном направлении, так и во избежание транспортного коллапса», - заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Движения строительства» Тенгиз Шергелашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Мы только в процессе формирования и на данном этапе делать какие-то прогнозы было бы неправильно. Главной задачей предвыборной кампании будет показать обществу, что мы можем изменить Тбилиси. Я уверен, что тбилисские избиратели увидят наши возможности. Когда мы создавали «Движение строительства», главной идеей была названа победа над 25-летним политиканством и поверхностностью. Мы видели 9-летнее правление «Нацдвижения» и пятилетнее правление «Грузинской мечты», но факт, что ситуация ухудшается. Следовательно, избиратели хорошо видят как возможности Кахи Каладзе, так и ресурсы кандидатов разделенного надвое «Нацдвижения» - я имею в виду Хоштария и Удумашвили. Ни один из них не понимает, что нужно Тбилиси», - отметил в беседе с корреспондентом издания Тенгиз Шергелашвили.



«В столице все проблемы начались при «националах» и успешно продолжили существовать при «Мечте». Ни прежние, ни нынешние власти не смогли стать реальным самоуправлением - в руках обеих политических сил мэрия является лишь предвыборной машиной, которая подотчетна силовым структурам и партии, но не тбилисцам. Сегодня мэрия максимально дистанцирована от граждан и стала закрытым пространством. Для решения любых бытовых вопросов приходится проходить через невыносимые бюрократические процедуры. Мэрия открыта лишь для тех, кто имеет материальный ресурс и возможность заключить коррупционную сделку с руководством. «Грузинская мечта» не смогла даже подготовить генеральный план, вместо которого мы получили кучу файлов, в которых ничего не говорится об освобождении столицы от коллапса. Именно такую преступную систему мы должны победить», - продолжил респондент.



«На выборах в органы самоуправление «Грузинская мечта» больше не сможет сделать из Саакашвили пугало. Этот трюк был успешно применен в 2016 году, а в 2017 этот метод уже не сработает, потому что «волк» разделен на две и более частей - от «Национального движения», фактически, ничего не осталось. Что касается наших возможностей, конкретные взгляды и мотивация позволяют нам сказать, что мы создадим здоровый политический процесс в стране. Между прочим, я считаю неправильным обвинять в нынешних проблемах города только Давида Нармания. За последние три года в его деятельности участвовала партия и лично Каха Каладзе со своими кадрами, которые до сих пор представлены в мэрии. А сегодня он выступает и убеждает нас, что изменит ситуацию. Но так не выйдет - ответственность должны разделить все, в первую очередь Каха Каладзе. Я уверен, что Каха Каладзе готовится к использованию силовых структур и административного ресурса на выборах», - заключил Тенгиз Шергелашвили и на вопрос - «У вас есть подтверждение этого?» - ответил:



«Все просто - Каладзе говорит, что победит в первом же туре, хотя по всем исследованиям, будет второй тур. Как Каладзе может победить в первом же туре, если не использует силовые структуры и административный ресурс?! Он надеется лишь на эти два фактора, но, я уверен, что тбилисцы давно понимают, что самой большой проблемой для города являются силовые структуры, а точнее - Служба государственной безопасности. Следовательно, если Каладзе попытается осуществить свой замысел, тбилисцы с этим не смирятся... Никто не потерпит выборов с нарушениями, а если власти решатся использовать силовые структуры, это лишь приблизит их конец. «Движение строительства» и вся Грузия готовятся к справедливым выборам, но если правящая команда предложит нам методы Саакашвили, реакция будет адекватной. Если у Каладзе есть разумные советники, пусть готовят его к справедливым выборам».















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