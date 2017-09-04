Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Запрета на въезд Саакашвили в Украину нет - адвокат


04.09.2017   20:06
СБУ, Национальная полиция, Министерство юстиции и Государственная пограничная служба Украины подтвердили отсутствие запрета на въезд Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом говорится в официальных ответах, которые получил адвокат Саакашвили Павел Богомазов, сообщает партия "Рух нових сил" на странице в Facebook.

"Итак, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михеилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец"", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что информация о Михеиле Саакашвили на автоматизированном учете Нацполиции отсутствует.

Держприкордонслужба подчеркнула, что не выполняет поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину Михеилу Саакашвили.

Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что запрос на выдачу Михеила Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в Минюст не поступали.

"Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михеила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - подытожили в партии Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за год выросло более чем на треть
Пенсионная реформа в Грузии начнется с третьего квартала 2018 года
Число посещающих Грузию граждан Азербайджана выросло на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР продолжит помогать Армении в проведении реформ
В Грузии заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах
Лукашенко: Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна