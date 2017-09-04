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Запрета на въезд Саакашвили в Украину нет - адвокат
04.09.2017 20:06
СБУ, Национальная полиция, Министерство юстиции и Государственная пограничная служба Украины подтвердили отсутствие запрета на въезд Михеила Саакашвили в Украину.
Об этом говорится в официальных ответах, которые получил адвокат Саакашвили Павел Богомазов, сообщает партия "Рух нових сил" на странице в Facebook.
"Итак, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михеилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец"", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отметили, что информация о Михеиле Саакашвили на автоматизированном учете Нацполиции отсутствует.
Держприкордонслужба подчеркнула, что не выполняет поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину Михеилу Саакашвили.
Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что запрос на выдачу Михеила Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в Минюст не поступали.
"Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михеила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - подытожили в партии Саакашвили.
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