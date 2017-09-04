Лукашенко: Беларусь и Грузия нужны друг другу

04.09.2017 20:20 Минск всегда придет на помощь Тбилиси, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщает «МИР 24».



«Слава богу, последнее время мы активно взялись за развитие наших отношений. У нас практически нет вопросов, по которым мы спорили бы. Вы очень нужны нам, мы очень нужны вам. Наши экономики не конкурируют друг с другом. Все, что мы способны производить, дополняет», - говорит Лукашенко.



На встрече было отмечено, что ежегодно товарооборот между странами растет на 30-60%. В первом полугодии 2017 года он превысил 53 миллиона долларов.



Впрочем, отношения Тбилиси и Минска не только деловые. Глава грузинского МИД поблагодарил Лукашенко за помощь в тушении пожаров в Боржомском ущелье. Белорусские спасатели прибыли по первой просьбе.



Накануне в Минске прошли дни культуры Грузии. Тысячи белорусов танцевали под грузинскую музыку, а также угощались хачапури, хинкали и шашлыком.















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