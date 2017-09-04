Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лукашенко: Беларусь и Грузия нужны друг другу


04.09.2017   20:20
Минск всегда придет на помощь Тбилиси, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщает «МИР 24».

«Слава богу, последнее время мы активно взялись за развитие наших отношений. У нас практически нет вопросов, по которым мы спорили бы. Вы очень нужны нам, мы очень нужны вам. Наши экономики не конкурируют друг с другом. Все, что мы способны производить, дополняет», - говорит Лукашенко.

На встрече было отмечено, что ежегодно товарооборот между странами растет на 30-60%. В первом полугодии 2017 года он превысил 53 миллиона долларов.

Впрочем, отношения Тбилиси и Минска не только деловые. Глава грузинского МИД поблагодарил Лукашенко за помощь в тушении пожаров в Боржомском ущелье. Белорусские спасатели прибыли по первой просьбе.

Накануне в Минске прошли дни культуры Грузии. Тысячи белорусов танцевали под грузинскую музыку, а также угощались хачапури, хинкали и шашлыком.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за год выросло более чем на треть
Пенсионная реформа в Грузии начнется с третьего квартала 2018 года
Число посещающих Грузию граждан Азербайджана выросло на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР продолжит помогать Армении в проведении реформ
В Грузии заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах
Лукашенко: Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна