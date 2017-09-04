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Главы МИД Беларуси и Грузии подписали программу сотрудничества
04.09.2017 20:34
4 сентября в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с вице-премьером — министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе. Грузинский чиновник посещает нашу страну с первым официальным визитом за историю двусторонних отношений, отмечает пресс-служба МИД.
На встрече министры обсудили вопросы белорусско-грузинского сотрудничества, активизацию торгово-экономического взаимодействия, реализацию совместных проектов, развитие взаимодействия на международных площадках.
По итогам переговоров руководители МИД обеих стран подписали Программу сотрудничества между своими ведомствами на 2018-2019 годы.
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