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Глава МИД Грузии поблагодарил Беларусь за поддержку территориальной целостности Грузии


04.09.2017   21:01
Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе выразил благодарность Беларуси за поддержку территориальной целостности его страны. Об этом он заявил 4 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем 4 сентября в Минске.

По словам Джанелидзе, в ходе встречи обсуждалась «создавшаяся тяжелая ситуация с правами человека в оккупированных регионах Грузии» (речь идет об Абхазии и т.н. Южной Осетии. — БелаПАН.).

«Правительство Грузии неуклонно следует мирному пути урегулировании конфликта на основании принципов международного права, — сказал Джанелидзе. — Еще раз хочу поблагодарить Беларусь за поддержку территориальной целостности Грузии».






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