|
Глава МИД Грузии поблагодарил Беларусь за поддержку территориальной целостности Грузии
04.09.2017 21:01
Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе выразил благодарность Беларуси за поддержку территориальной целостности его страны. Об этом он заявил 4 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем 4 сентября в Минске.
По словам Джанелидзе, в ходе встречи обсуждалась «создавшаяся тяжелая ситуация с правами человека в оккупированных регионах Грузии» (речь идет об Абхазии и т.н. Южной Осетии. — БелаПАН.).
«Правительство Грузии неуклонно следует мирному пути урегулировании конфликта на основании принципов международного права, — сказал Джанелидзе. — Еще раз хочу поблагодарить Беларусь за поддержку территориальной целостности Грузии».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна