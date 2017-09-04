Саакашвили намерен въехать в Украину вместе с европейскими депутатами

04.09.2017 21:22 Михеил Саакашвили возвращается в Украину. Об этом бывший президент Грузии говорил в интервью "Рустави 2". Саакашвили собирается 10 сентября въехать в Украину через пограничный пункт Краковицы вместе с европейскими депутатами.



По информации телекомпании, Саакашвили находится в Дании, Копенгагене, и принимает участие во встрече политической ассамблеи Народной партии Европы. Экс-президент встретился с лидером EPP, и, по его заявлению "Рустави 2", главной темой его встречи было возвращение в Украину.



"Последние недели у меня постоянно есть связь с руководством EPP, членами европейского парламента. Прежде всего, разумеется, это ситуация, которая создалась вокруг меня в Украине. Я являюсь лидером одной из самых растущих политических партий в Украине, и они искусственно стараются отодвинуть меня от политической деятельности. Ситуация в Грузии также развивается очень быстро, олигархи везде являются нашими врагами, и олигархи везде сейчас расшатаны. Нельзя упускать этот момент ни грузинской оппозиции, ни нам, людям, которые поддерживают меня в Украине, нашим сторонникам в Грузии, и нашим сторонникам в Украине. Украинская диаспора заграницей, так же как и Грузины, между прочим, массово поддерживают меня, и это меня радует, поскольку это является самой продвинутой частью украинского общества"- заявил Саакашвили.



По его же словам, правительство Украины укрепило границу, чтобы он не смог приехать в страну.



"Правительство Украины делает все, чтобы я не приехал в Украину, укрепили границу, привезли бронетехнику, установили ограждения. Это совершенно беспрецедентное явление, даже во время СССР не было такого укрепления на восточноевропейских границах с Советским Союзом. Такое происходит впервые в истории. Это явствует только о том, что они меня очень боятся. Им будет трудно не впустить меня, и это будет очень большой урон для них. Поэтому мы будем наблюдать за событиями. Сейчас у меня только один план - войти, вернуться, возглавить движение до конца, и довести дело до конца"- говорит Саакашвили.



Напомним, 23 июля президент Украины Петро Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, во время чего тот находился в США. В распоряжении президента Украины сказано, что Саакашвили, и других лиц, перечисленных в документе, лишили гражданства Украины согласно пункту 26 статьи 106 Конституции Украины, и статьям 17 и 19 "Закона Украины о гражданстве".



В то время Михеил Саакашвили находился в США, затем он гостил в Польше, Литве, и Венгрии.

















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