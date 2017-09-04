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Саакашвили встречается в Копенгагене с лидерами ЕНП
04.09.2017 21:55
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили встречается в Копенгагене (Дания) с лидерами Европейской народной партии.
"Копенгаген, куда я прибыл с моим украинским паспортом на встречи с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями", - написал М.Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, не уточнив, прибыл ли он в страну по украинскому паспорту.
Он добавил, что с утра провел встречу с главой самого крупного европейского политического объединения Европейской народной партии Джозефом Доулом и генеральным секретарем Антонио Салафранкой, а также дал многочисленные интервью.
Как сообщалось, ранее М.Саакашвили заявлял, что перед возвращением в Украину намерен посетить Данию и Бельгию.
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