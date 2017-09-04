Министр образования рассказал о причине закрытия школы имени Демиреля

04.09.2017 22:30 Самым тяжелым нарушением в случае со школой Демиреля было то, что на турецком секторе в документации фиксировались ученики, которых реально не было в Грузии, - об этом заявил вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, комментируя вопрос об упразднении авторизации для школы Демиреля.



По его пояснению, в связи со школой Демиреля «именно это является очень печальным и тяжелым нарушением». Как заявил Джеджелалва, все школы должны подчинятся требованиям закона.

«С другой стороны, нужно сказать, что за год 10-15 школ не могут получить авторизацию, т.е., печально, что все еще есть частные школы, учредители и менеджмент которых немного легковесно подходят к требованиям закона.



Любая школа, независимо от ее профиля и качества образования, должна очень серьезно подходить к требованиям законов», - заявил Александр Джеджелава.



Школа им. Сулеймана Демиреля по истечении 5-летнего срока авторизации для ее продления вновь обратилась в Совет авторизации, однако, 29 августа, по разным причинам, школе было отказано в этом.















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