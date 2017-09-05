Каладзе представил предвыборную программу из 7 пунктов

05.09.2017 12:19 Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каха Каладзе представил предвыборную программу из 7 пунктов:



Политика урбанистского развития города

Транспортная политика

Экологическая политика

Социальная политика

Политика образования, культуры, спорта и молодежи

Экономическая политика

Политика управления



"У нас разработана программа развития Тбилиси, всех его кварталов. В условиях моего пребывания мэром будут установлены стандарты, строительные, экологические, транспортные, и по всем остальным основным направлениям. Наша цель, чтобы каждый гражданин Тбилиси видел развитие, и все кварталы столицы были полны жизни. Конкретно эти политики, которые я перечислил, являются основными направлениями нашей программы.



В последующие дни я планирую развернуть тему по каждой политике, и представить вам конкретные проекты, что будет сделано в столице в течение следующих четырех лет. Я верю и убежден, что вместе с тбилисцами, совместными усилиями мы очень быстро, очень скоро сможем сделать так, чтобы наша столица, наш Тбилиси был полным жизни городом"- говорит Каха Каладзе.



















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