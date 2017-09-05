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Каладзе представил предвыборную программу из 7 пунктов


05.09.2017   12:19
Кандидат в мэры от "Грузинской мечты" Каха Каладзе представил предвыборную программу из 7 пунктов:

Политика урбанистского развития города
Транспортная политика
Экологическая политика
Социальная политика
Политика образования, культуры, спорта и молодежи
Экономическая политика
Политика управления

"У нас разработана программа развития Тбилиси, всех его кварталов. В условиях моего пребывания мэром будут установлены стандарты, строительные, экологические, транспортные, и по всем остальным основным направлениям. Наша цель, чтобы каждый гражданин Тбилиси видел развитие, и все кварталы столицы были полны жизни. Конкретно эти политики, которые я перечислил, являются основными направлениями нашей программы.

В последующие дни я планирую развернуть тему по каждой политике, и представить вам конкретные проекты, что будет сделано в столице в течение следующих четырех лет. Я верю и убежден, что вместе с тбилисцами, совместными усилиями мы очень быстро, очень скоро сможем сделать так, чтобы наша столица, наш Тбилиси был полным жизни городом"- говорит Каха Каладзе.








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