Посол США призывает ООН принять жесткие меры по отношению к Северной Корее

05.09.2017 12:39 Посол США в ООН Никки Хейли призывала организацию принять жесткие меры по отношению к Северной Корее. Об этом Никки Хейли заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.



«Время принятия полумер в Совете безопасности закончилось. Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры. Сейчас нужно принять самые жесткие меры», - заявила посол США.



По ее словам, ядерные державы должны осознать свою ответственность.



«Ким Чен Ын демонстрирует, что не имеет такой ответственности, его злоупотребление запусками ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну», – заявила Хейли.



По ее словам, США не хотят войны, в том числе, и с Северной Кореей.



«Но терпение нашей страны не безгранично, мы будем защищать наших союзников и нашу территорию», - подчеркнула Никки Хейли.















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