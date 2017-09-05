Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол США призывает ООН принять жесткие меры по отношению к Северной Корее


05.09.2017   12:39
Посол США в ООН Никки Хейли призывала организацию принять жесткие меры по отношению к Северной Корее. Об этом Никки Хейли заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Время принятия полумер в Совете безопасности закончилось. Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры. Сейчас нужно принять самые жесткие меры», - заявила посол США.

По ее словам, ядерные державы должны осознать свою ответственность.

«Ким Чен Ын демонстрирует, что не имеет такой ответственности, его злоупотребление запусками ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну», – заявила Хейли.

По ее словам, США не хотят войны, в том числе, и с Северной Кореей.

«Но терпение нашей страны не безгранично, мы будем защищать наших союзников и нашу территорию», - подчеркнула Никки Хейли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
У Кутаисского аэропорта будет построен логистический центр
Прибыль страхового сектора Грузии уменьшилась на 9,9 млн лари
Средняя зарплата в бизнес-секторе в Грузии составила 1106 лари в месяц
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР продолжит помогать Армении в проведении реформ
В Грузии заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах
Лукашенко: Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна