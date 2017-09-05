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Посол США призывает ООН принять жесткие меры по отношению к Северной Корее
05.09.2017 12:39
Посол США в ООН Никки Хейли призывала организацию принять жесткие меры по отношению к Северной Корее. Об этом Никки Хейли заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
«Время принятия полумер в Совете безопасности закончилось. Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры. Сейчас нужно принять самые жесткие меры», - заявила посол США.
По ее словам, ядерные державы должны осознать свою ответственность.
«Ким Чен Ын демонстрирует, что не имеет такой ответственности, его злоупотребление запусками ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну», – заявила Хейли.
По ее словам, США не хотят войны, в том числе, и с Северной Кореей.
«Но терпение нашей страны не безгранично, мы будем защищать наших союзников и нашу территорию», - подчеркнула Никки Хейли.
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