МИД Грузии обеспокоен действиями Северной Кореи

05.09.2017 14:28 Министерство иностранных дел Грузии обеспокоено из-за масштабного ядерного испытания Народно-Демократической Республики Северная Корея, осуществленного 3 сентября 2017 года, что создает серьезную опасность глобальной безопасности.



Министерство иностранных дел Грузии объявляет солидарность международному сообществу, и решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна, системное нарушение международных обязательств и резолюций Совета Безопасности ООН.



Для Грузии, как участника соглашений о ядерном нераспространении и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, неприемлемо любое действие, создающее угрозу мировой безопасности, и сохранению мира и стабильности в регионе.

















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