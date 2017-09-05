Путин намекнул на возможность выдворения еще 155 дипломатов США

05.09.2017 14:56 Москва может дополнительно сократить штат американской дипмиссии на 155 человек. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС в китайском Сямэне, расшифровка которой выложена на сайте Кремля.



«Строго говоря, если уж говорить о строгом паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», - сказал Путин, напомнив о договоренности с американской стороной о паритетности количества дипломатических сотрудников в РФ и США.



Обосновывая сокращение, он заявил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН, и «строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте».



В то же время Путин считает, что американцы, сокращая количество российских дипломатических учреждений, «сделали это в явно такой хамской манере».



Президент РФ также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами, а это, по его мнению, нарушает имущественные права России.



Как известно, в июле 2017 года Россия объявила, что уравнивает количество сотрудников американских диппредставительств с числом российских дипломатов в США. Таким образом, в обеих странах с 1 сентября остались по 455 сотрудников дипмиссий - штат американского представительства сократился на 755 человек.



США в ответ на это решение заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Значительное сокращение штата американской дипмиссии в России привело к тому, что США отказались от выдачи виз в российских регионах. Из-за перевода процедуры в Москву время ожидания визы значительно увеличится.

















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