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Вопрос Крыма вызвал шумную перепалку на теледебатах в Германии
05.09.2017 15:04
В ходе дебатов лидеров предвыборных списков партий, которые проходят в бундестаг (кроме двух лидеров - ХДС и СДПГ), в понедельник была затронута тема Украины и Крыма, которая вызвала горячий обмен мнениями между главами партии Зеленых и Свободной демократической партии.
«Будапештский меморандум... гарантировал Украине, что если она откажется от ядерного оружия, что Украина сделала добровольно, ее границы будут гарантированы», - напомнил сопредседатель партии Зеленых Джем Оздемир.
При этом отметил, что границы Украины были нарушены, Россия аннексировала Крым, восток Украины оккупирован и дестабилизирован российскими солдатами. Лидер Зеленых считает правильным введение в свое время Евросоюзом санкций.
Эти слова прозвучали в ответ на вопрос лидера свободных демократов Кристиана Линднера, который в последние недели попал под огонь критики за предложение «заморозить» вопрос Крыма для решения других вопросов с Россией, к сопредседателю партии Зеленых Джему Оздемиру о его отношении к наличию на территории Германии американского ядерного оружия, которое провоцирует президента РФ Владимира Путина вооружаться. (Модераторы предложили каждому из пяти участников – лидерам Зеленых, Левых, Христианско-социального союза, Свободной демократической партии и Альтернативы для Германии – задать вопрос одному из соперников). Оздемир заявил, что против наличия ядерного оружия в Европе и в Германии в частности.
Председатель СвДП Линднер со своей стороны отметил, что Германии не достает последовательности в отношении России: с одной стороны, существуют проекты газопроводов, с другой – слишком мало диалога с Москвой, что Путину просто не дают шанса выйти из ситуации, в которую он себя загнал, потому что Берлин все вопросы ставит в зависимость от проблемы Крыма. Линднер также припомнил Оздемиру, что тот назвал его отношение к Путину «снисходительным». При этом завязалась словесная перепалка, самая оживленная за всю 75-минутную передачу.
Помимо названных политиков в дебатах приняли участие первый номер предвыборного списка ХСС Йоахим Херрман – ХСС, Левых – Сара Вагенкнехт, АдГ - Алисе Вайдел.
В целом дебаты вышли более эмоциональными и динамичными, чем между лидерами ХДС и СДПГ.
Напомним, что накануне, 3 сентября, состоялась теледуэль основных претендентов на пост канцлера – главы Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, победителем в которой телезрители определили Меркель со «счетом» 55 к 35 пунктам. Ни тема Украины, ни России на теледуэли не поднималась.
Выборы в бундестаг 19-го созыва состоятся 24 сентября. Сейчас идет борьба за то, какая партия станет «номером 3».
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