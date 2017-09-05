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Европейская Грузия стала членом ЕНП
05.09.2017 16:03
Движение за свободу – Европейская Грузия, у которой имеется крупнейшая оппозиционная фракция в Парламенте страны, сегодня стала членом Европейской народной партии со статусом наблюдателя.
Решение о принятии Европейской Грузии в члены ЕНП было принято на заседании Политической ассамблей ЕНП в Копенгагене.
С просьбой о принятии членом ЕНП в качестве наблюдателя Европейская Грузия обратилась к партии в январе 2017 года, чему предшествовал выход членов партии из состава Единого национального движения.
Согласно уставу ЕНП, Политическая ассамблея, по рекомендации председательства, присваивает статус члена наблюдателя партиям с аналогичной идеологией из государств членов ЕС, а также из тех государств, которые обратились к ЕС с просьбой принять в организацию и государств членов Совета Европы.
Европейская Грузия будет вторым членом наблюдателем из Грузии; Национальное движение получило такой же статус в сентябре 2008 года.
Civil Georgia
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