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ЕНД возможно выдвинет в мэры Кутаиси экс-главу МИД Григола Вашадзе


05.09.2017   16:42
"Единое национальное движение", предположительно представит кандидата в мэры Кутаиси через три дня - заявил "IPress" один из лидеров местной организации партии, Гия Уклеба.

По его же словам, главным кандидатом в мэры Кутаиси от ЕНД является Григол Вашадзе.

"Мы обсуждаем этот вопрос. Через несколько дней все будет известно. Предположительно, главным кандидатом будет Григол Вашадзе, но точно сказать до представления кандидатуры я не могу, поскольку пока еще идут консультации. Информация о том, что Григол Вашадзе не был согласен на выдвижение в мэры Кутаиси, неправильная. Просто продолжаются консультации, через день-другой мы обо всем договоримся.

За это время выяснится, кто будет мажоритарным кандидатом городского собрания, и полный список. Мы уже готовы к тому, чтобы победить. Мы готовы выиграть выборы. У нас было много сложности, и мы не скрываем это. Мы преодолели проблемы, и можем думать о победе"- заявил Гия Уклеба.

Напомним, что ЕНД вело переговоры для представления кандидатом в мэры Кутаиси с несколькими видными членами партии, и в том числе с Хатией Деканоидзе.








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