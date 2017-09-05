Запрос об экстрадиции Саакашвили прокуратура Грузии направила Украине 1 сентября

05.09.2017 18:34 Грузия уже третий раз отправила Украине запрос о задержании, и экстрадиции Михеила Саакашвили. Грузинская сторона до сегодняшнего дня скрывала это, однако сегодня заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил на брифинге, что они получили от Грузии требование о задержании и экстрадиции Саакашвили, после чего Главная прокуратура распространила специальное заявление.



"Прокуратура Грузии 1 сентября 2017 года еще раз обратилась к Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре Украины с ходатайством о задержании и экстрадиции Михеила Саакашвили"- говорится в заявлении прокуратуры.



Михеил Саакашвили собирается въехать в Украину через пограничный пункт Краковицы вместе с депутатами Европарламента.



С 2015 года по сегодняшний день прокуратура дважды отправила Украине требование о задержании Михеила Саакашвили. Из-за того, что по законодательству Украина не имеет права передавать своего гражданина другому государству, оба требования прокуратуры остались без результата, однако поскольку 26 июля Саакашвили лишили гражданства Украины, юридически стало возможно передать его Грузии.



Поводом лишения Саакашвили гражданства по информации Киева было то, что Саакашвили не указал в анкете, что в Грузии на него были возбуждены дела. Тем временем Саакашвили заявил, что никакую информацию он не утаивал от Киева, и в действительности его подпись на анкете сфальсифицировали.



Во время лишения гражданства Саакашвили находился в США, а после гостил в Польше, Литве, и Венгрии. Сейчас экс-президент Грузии находится в Дании.



Дела, в которых прокуратура Грузии обвиняет экс-президента Саакашвили:



- Дело о помиловании лиц, задержанных по делу смерти Александра Гиргвлиани, часть вторая статьи 332 УКГ.

- Дело о разгоне акции 7 ноября, и вторжения в телекомпанию "Имеди". Подпункты "б" и "г" части 3 статьи 333 УКГ.

- Дело об избиении Валерия Гелашвили, подпункт "б" части 3 статьи 333 УКГ.

- "Дело пиджаков", подпункт "а" и "д" части 2 статьи 182, и подпункт "б" части 3 той же статьи УКГ.















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