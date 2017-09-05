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Спикер парламента считает конституцию «Мечты» «совершенной конституцией европейского типа»


05.09.2017   19:21
Завтра состоится первое пленарное заседание осенней сессии парламента Грузии. По решению бюро, заседание состоится в 12:00 во дворце парламента в Кутаиси.

Сегодня заседанием бюро открылась осенняя сессия 2017 года парламента 9-го созыва.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе поздравил членов парламента с открытием осенней сессии и заявил, что это очередная, очень важная сессия, на которой парламенту предстоит принять весьма важные решения. Особо это касается принятия в третьем чтении законопроекта по пересмотру конституции Грузии.

«Особо выделил бы конституцию Грузии. Окончательно, в третьем чтении мы должны проголосовать по законопроекту пересмотра конституции Грузии. Мы меняем очень неисправную конституцию очень совершенной конституцией европейского типа и это историческое решение, которое парламент 9-го созыва должен принять на осенней сессии», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что подготовленный "Грузинской мечтой" и лишь ею же принятый в двух чтениях проект Конституции не поддерживает в стране ни одна другая политическая партия. Ее не поддерживают также неправительственный сектор и президент страны. Несмотря на неоднократные призывы Венецианской комиссии достичь консенсуса по этому главному документу страны, действующая власть не предприняла ни одной попытки пойти на уступки требованиям общественности и оппозиционного спектра, в связи с чем накануне президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил сожаление.






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