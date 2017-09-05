Маргвелашвили: Европейская интеграция Грузии является исторической целью грузинского общества

05.09.2017 21:27 Георгий Маргвелашвили принял участие в работе президентской панели на Экономическом форуме в польском городе Крыница и вместе с президентами Польши и Македонии выступил перед участниками конференции. Об этом сообщают в администрации президента Грузии.



Согласно информации, Георгий Маргвелашвили подключился к неформальной открытой дискуссии, главной темой обсуждения были стоящие перед Европой проблемы, вызовы и будущее расширения Евросоюза. Президент Грузии говорил о процессе сближения Грузии и Евросоюза и значимости в этом процессе решений по соглашению об ассоциации, свободной торговле и безвизовом режиме, политике открытых дверей Евросоюза, важности его расширения, о роли России в процессе евроинтеграции Грузии.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, существующая в последнее время тенденция, что российская агрессия началась в Грузии в 2008 году, в то время как она фактически осуществила оккупацию территорий Грузии вооруженными силами, неверна, так как Россия начала агрессивную политику в отношении Грузии, - тоже, что происходит сегодня в Украине, - еще в 90-е годы. Как только Грузия восстановила независимость и ясно выразила стремление вернуться в свою историческую семью – Европу, Россия решила наказать Грузию.



По заявлению президента Грузии, Грузия хочет, чтобы ее европейская и евроатлантическая интеграция произошла как можно скорее и эти решения были приняты быстро.



Также, по информации администрации президента, в ходе выступления на экономическом форуме Георгий Маргвелашвили уделил особое время обзору грузино-польского партнерства и отметил, что Польша твердо поддерживает Грузию в процессе евроинеграции.



По заявлению президента, место Грузии – в европейской семье. Для Грузии европейская интеграция является исторической целью, поскольку Грузия видит себя в Европе как в культурном, так и в политическом плане. Для грузинского общества европейские ценности важны в процессе хода реформ.















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