Омбудсмен критикует следствие и решение суда по «делу о цианиде»

05.09.2017 21:40 Народный защитник сделал заявление относительно приговора, вынесенного по т.н. "делу цианида". Он считает, что обвинительный приговор, вынесенный судом, не исполнил правосудие.



Народный защитник подтверждает свое уважение к суду, как к главному институту, исполняющему правосудие. В то же время, с учетом конституционного мандата, народный защитник считает себя обязанным ознакомить общество с основными результатами непрерывного мониторинга, осуществленного в течение семи месяцев по данному делу. В результате мониторинга четко выявилось, что нарушения, происшедшие в ходе расследования, повлияли на судебное рассмотрение дела, и помешали обвиняемому и адвокатам в полноценном осуществлении защиты. Нарушение с первых же дней расследования презумпции невиновности, и права равенства сторон стали началом ряда недостатков, проявившихся позже.



"Тбилисский городской и апелляционный суды без всякого обоснования ограничили стороне защиты право добыть видеоматериал изъятия багажа, и задержания в международном аэропорту Тбилиси. Непонятно, чьи персональные данные охранять преследовал целью суд, когда процесс был полностью закрытым, и адвокаты подписали расписку о неразглашении. В то же время непонятно, почему в данном случае защита персональных данных представляла преимущественный интерес права справедливого суда, когда действие "Закона о защите персональных данных" не распространяется на обработке данных в суде.



Следует отметить, что сторона обвинения тоже не обеспечила получение записи видеокамер аэропорта.



Примечательно, что у следственного ведомства до сих пор не имеется доказательство, подтверждающее покупку цианида, не идентифицировано лицо, у которого протоиерей приобрел вещество. Искусственно выделенное следствие в связи с покупкой цианида до сих пор идет безрезультатно.



Стоит сожаления, что сторона обвинения не провела несколько экспертиз, в результате которых создалось бы нейтральное доказательство, и была бы перепроверена версия защиты. Прокуратура не ответила на вопрос, почему не была назначена дактилоскопическая или генетическая экспертиза в связи с изъятой коробкой, тем более что обвиняемый с самого начала отрицал, что она принадлежала ему. А также неубедительное пояснение обвинения в связи с тем, почему на изъятое огнестрельное оружие сначала была назначена физико-техническая экспертиза, после чего невозможно было провести дактилоскопическую и генетическую экспертизу", - говорится в заявлении.



Полноценная информация в связи с течением процесса, и нарушениями в деле будет рассмотрена в специальном докладе, который в скором времени омбудсмен представит общественности позже .















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

