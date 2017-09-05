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В парламенте Грузии решили экономить бумагу за счет гаджетов


05.09.2017   22:50
В парламенте Грузии решили снизить количество использования бумаги за счет внедрения современных средств коммуникации. Об этом журналистам сообщила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

По ее информации, парламент Грузии ежегодно использует около 10 тысяч пачек бумаги и тратит на нее до 60 тысяч лари (около 24,3 тысячи долларов).

Сегодня высший законодательный орган Грузии возобновил работу в рамках осенней сессии. Состоялось заседание бюро парламента, на котором вместо бумаг с повесткой дня предстоящих вопросов грузинских законодателей на столе ждали современные электронные гаджеты.

«Сегодня зал бюро был впервые оснащен электронными средствами. До полного перехода на работу с гаджетами в пленарном зале мы значительно сократили количество бумаги и повысили электронный обмен документами, что сократит использование бумаги на 60%. Соответственно, это сократит расходы и уничтожение деревьев. Спасибо аппарату парламента!», — написала Чугошвили на своей странице в фейсбуке.






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