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В августе «Грузинская мечта» получила в виде пожертвований более 4,5 млн лари


06.09.2017   13:35
В августе текущего года «Грузинская мечта» в виде пожертвований получила 4 555 993 лари. По данным Службы государственного аудита, после «Грузинской мечты» в качестве пожертвований больше всего получено «Европейской Грузией» - 287 439 лари. 9 769 пожертвовано в фонд Александра Элисашвили.

Пожертвования же другим партиям распределились следующим образом: «Гирчи» («Шишка») – 7 000 лари, «Национальное движение» - 5 330 лари, «Национальный форум» - 2 415 лари, Национал-демократическая партия – 1 112 лари, Единая коммунистическая партия – 136 лари, Республиканская партия – 20 лари.

В общей сложности пожертвования партиям в прошлом месяце составили – 4 869 215 лари.






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