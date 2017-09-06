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Премьер представил кандидатов на пост глав районных администраций Кахети


06.09.2017   14:11
Власти Грузии осуществляют комплекс программ, которые в итоге принесут благополучие каждой семье, — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Накануне в городе Телави Квирикашвили представил кандидатов на пост глав районных администраций в регионе Кахети от правящей партии. Выборы в местные законодательные органы, а также мэров и глав районов состоятся в Грузии 21 октября.

От «Грузинской мечты» в Кахетии на местных выборах будут баллотироваться:

Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили,
Сагареджо – Георгий Эрбоцонашвили
Гурджаани – Арчил Хандамашвили
Ахмета – Иосиф Карумашвили
Лагодехи – Джонди Мдивнишвили
Кварели – Ростом Сесиашвили
Сигнахи – Георгий Гогилашвили
Телави – Шота Нареклишвили

Премьер заявил, что эти люди отличаются квалификацией, опытом, хорошей репутацией, а также навыками, необходимыми для решения проблем народа.

«Я верю, что путь, который мы начали и на котором твердо стоим, является верным и принесет благополучие каждой семье», — сказал Квирикашвили.

Он напомнил, что власти намерены осуществить комплексную программу в Кахети с тем, чтобы этот регион стал примерным не только в Грузии, но и в масштабах региона и мира.

«Кахети и Тушети благодаря своим уникальным природным, историческим и культурным памятникам имеют замечательный потенциал с точки зрения туризма. Каждый приезжий новый турист – это дополнительный спрос на новый продукт и дополнительное рабочее место как в сельском хозяйстве, так и для семейных гостиниц», — отметил Квирикашвили.






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