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Премьер представил кандидатов на пост глав районных администраций Кахети
06.09.2017 14:11
Власти Грузии осуществляют комплекс программ, которые в итоге принесут благополучие каждой семье, — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Накануне в городе Телави Квирикашвили представил кандидатов на пост глав районных администраций в регионе Кахети от правящей партии. Выборы в местные законодательные органы, а также мэров и глав районов состоятся в Грузии 21 октября.
От «Грузинской мечты» в Кахетии на местных выборах будут баллотироваться:
Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили,
Сагареджо – Георгий Эрбоцонашвили
Гурджаани – Арчил Хандамашвили
Ахмета – Иосиф Карумашвили
Лагодехи – Джонди Мдивнишвили
Кварели – Ростом Сесиашвили
Сигнахи – Георгий Гогилашвили
Телави – Шота Нареклишвили
Премьер заявил, что эти люди отличаются квалификацией, опытом, хорошей репутацией, а также навыками, необходимыми для решения проблем народа.
«Я верю, что путь, который мы начали и на котором твердо стоим, является верным и принесет благополучие каждой семье», — сказал Квирикашвили.
Он напомнил, что власти намерены осуществить комплексную программу в Кахети с тем, чтобы этот регион стал примерным не только в Грузии, но и в масштабах региона и мира.
«Кахети и Тушети благодаря своим уникальным природным, историческим и культурным памятникам имеют замечательный потенциал с точки зрения туризма. Каждый приезжий новый турист – это дополнительный спрос на новый продукт и дополнительное рабочее место как в сельском хозяйстве, так и для семейных гостиниц», — отметил Квирикашвили.
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