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Президента Грузии наградили специальным призом Экономического форума в Польше


06.09.2017   14:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили получил специальный приз 27-го международного Экономического форума в Польше.

Экономический форум открылся в курортном городке Крыница-Здруй 5 сентября и продлится три дня. В рамках мероприятия накануне состоялась церемония награждения высокопоставленных участников форума.

Награду Георгию Маргвелашвили передал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

«Для меня большая честь получить специальный приз форума. Выражаю искреннюю благодарность за такую оценку», — сказал Маргвелашвили.

Президент отметил важность процесса интеграции Грузии в европейские структуры, заявив, что страна обязательно достигнет поставленной цели – вступления в Евросоюз.

В рамках форума в Крынице состоялся грузинский вечер, на котором гостей приняли Георгий Маргвелашвили и посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.

В конгресс-центре Экономического форума посольство Грузии в Польше организовало выставку грузинского алфавита, с экспонатами которой ознакомились порядка трех с половиной тысяч иностранных делегатов.

На выставке состоялась презентация нового издания польского перевода поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Также гостям была представлена грузинская продукция, в том числе вино, традиционные сладости и молочные изделия.

"Новости-Грузия"





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