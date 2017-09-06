Президенты Грузии и Польши обсудили предстоящий саммит НАТО в Брюсселе

06.09.2017 14:16 Президенты Грузии и Польши на переговорах в Варшаве заявили о переходе стран на уровень стратегического партнерства.



На встрече, которая состоялась в расширенном формате, Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда говорили об углублении экономических отношений между странами и отметили необходимость максимально использовать потенциал государств для углубления сотрудничества в различных направлениях.



«Президенты Грузии и Польши договорились о переходе на стратегическое партнерство и обсудили форматы сотрудничества»,- сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили.



По его словам, на встрече особое внимание было уделено повестке дня следующего саммита НАТО, который пройдет летом 2018 года в Брюсселе. В этом контексте была отмечена необходимость активизации политики открытых дверей альянса.



«Президент Дуда является одним из самых активных сторонников интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, и он пообещал президенту Грузии, что к будущему саммиту в Брюсселе он всячески постарается вынести на передний план грузинскую повестку дня», — отметил Раквиашвили.



В 2017 году Грузия и Польша отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и по другим направлениям.















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