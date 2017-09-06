Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президенты Грузии и Польши обсудили предстоящий саммит НАТО в Брюсселе


06.09.2017   14:16
Президенты Грузии и Польши на переговорах в Варшаве заявили о переходе стран на уровень стратегического партнерства.

На встрече, которая состоялась в расширенном формате, Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда говорили об углублении экономических отношений между странами и отметили необходимость максимально использовать потенциал государств для углубления сотрудничества в различных направлениях.

«Президенты Грузии и Польши договорились о переходе на стратегическое партнерство и обсудили форматы сотрудничества»,- сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили.

По его словам, на встрече особое внимание было уделено повестке дня следующего саммита НАТО, который пройдет летом 2018 года в Брюсселе. В этом контексте была отмечена необходимость активизации политики открытых дверей альянса.

«Президент Дуда является одним из самых активных сторонников интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, и он пообещал президенту Грузии, что к будущему саммиту в Брюсселе он всячески постарается вынести на передний план грузинскую повестку дня», — отметил Раквиашвили.

В 2017 году Грузия и Польша отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и по другим направлениям.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия за восемь месяцев экспортировала 45,3 миллиона бутылок
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
«Силы лари иссякли, скоро продукты подорожают на 5-10%» - «Резонанси»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президента Азербайджана пригласили в Грузию
Главы МИД Азербайджана и Турции выразили отношение к происходящим в Мьянме событиям
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии об урегулировании замороженных конфликтов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна