Кобахидзе считает «историческим решением» принятие однопартийной Конституции

06.09.2017 14:27 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе отметил важность нынешней осенней сессии законодательного органа, так как именно в это время предстоит принять проект обновленной Конституции страны в последнем чтении.



Разработанные поправки в Конституцию, которые, среди прочего, предусматривают отмену прямых президентских выборов и изменение системы парламентских выборов, не понравились ни президенту, ни ведущим оппозиционным партиям, ни авторитетным НПО и экспертам, ни омбудсмену.



"Это очередная очень важная осенняя сессия, на которой нам предстоит принять очень важное решение. Безусловно, я особенно выделил бы Конституцию Грузии. В окончательном, третьем чтении мы должны проголосовать за законопроект пересмотра Конституции Грузии. Мы меняем крайне неисправную Конституцию на усовершенствованную Конституцию европейского типа, и это историческое решение, которое парламент девятого созыва должен принять на осенней сессии", — сказал Кобахидзе на заседании бюро.















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