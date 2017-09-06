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Глава МИД Грузии поблагодарил президента Азербайджана за помощь в тушении пожара


06.09.2017   14:35
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе в ходе визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поблагодарил его за помощь в тушении крупного лесного пожара.

Азербайджан, как известно, прислал в Грузию вертолет и пожарные машины для борьбы с огнем в Боржоми-Харагаульском лесу в конце августа. Помогали в тушении пожара также Турция, Армения и Беларусь. Пожар удалось потушить лишь спустя шесть дней. Сгорело, по предварительным данным, порядка 100 гектаров леса.

Стороны подтвердили стратегическое партнерство и дружбу Грузии и Азербайджана, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества по разным направлениям.

"Вице-премьер Грузии подчеркнул высокий уровень диалога между странами и пригласил президента Азербайджана в Грузию", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Политики уделили особое внимание сотрудничеству стран в деле развития транспортного и энергетического коридоров, которые имеют важное стратегическое значение для региона.

Джанелидзе и Алиев также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, в которую также входят Украина и Молдова. В этом году ГУАМ возглавляет Грузия, и Джанелидзе выступил с инициативой надлежащим образом отметить эту дату.

В среду в Баку состоится шестая по счету встреча глав МИД Грузии, Турции и Азербайджана. Стороны намерены обсудить текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество, а также реализуемые тремя странами проекты.

В ходе поездки, которая стартовала во вторник, Джанелидзе также проведет встречи со своими коллегами тет-а-тет.

Впервые трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции прошла 8 июня 2012 года, тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и охраны окружающей среды. С тех пор встречи регулярно проводятся два раза в год.






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